Mbappe sắm vai “siêu cò”, dụ Real Madrid chiêu mộ Upamecano & Konate

Mbappe sắm vai “siêu cò” không chỉ trên sân cỏ mà còn trong hậu trường chuyển nhượng của Real Madrid. Siêu sao người Pháp được cho là đang tích cực dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chiêu mộ 2 đồng hương chất lượng ở hàng phòng ngự là Dayot Upamecano và Ibrahima Konate, hứa hẹn tạo nên một “tiểu đội Pháp” tại Bernabeu. Cùng xoilac tìm hiểu qua bài viết sau đây!

Tầm ảnh hưởng của Kylian Mbappe tại Real Madrid

Gia nhập Real Madrid với vị thế của 1 “bom tấn” thế kỷ, Kylian Mbappe nhanh chóng chứng tỏ tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài những bàn thắng. Anh không chỉ là thủ lĩnh trên hàng công mà còn là một tiếng nói có trọng lượng trong các kế hoạch tương lai của câu lạc bộ, đặc biệt là trên thị trường chuyển nhượng.

Từ bom tấn thế kỷ đến tiếng nói trong chính sách chuyển nhượng

Việc Mbappe gia nhập Real Madrid được xem là một trong những thương vụ thế kỷ của bóng đá hiện đại. Anh không chỉ là 1 cầu thủ đẳng cấp thế giới, mà còn như 1 biểu tượng, một thương hiệu toàn cầu.

Với chiếc áo số 9 trên lưng, Mbappe được kỳ vọng sẽ kế thừa di sản của những huyền thoại như Alfredo Di Stefano, Ronaldo de Lima hay người đàn anh đồng hương Karim Benzema. Anh nhanh chóng trở thành thủ lĩnh đích thực trên hàng công, lĩnh trách nhiệm đá phạt đền và là nhân tố then chốt trong mọi sơ đồ chiến thuật.

Sự có mặt của Mbappe tại Bernabeu không chỉ đơn thuần là 1 sự bổ sung về chuyên môn. Tầm vóc và cá tính của anh mang lại một quyền lực mềm, một tiếng nói có trọng lượng trong phòng thay đồ.

Huấn luyện viên và ban lãnh đạo Real Madrid hiểu rằng, để tối ưu hóa khả năng của cầu thủ này, việc lắng nghe ý kiến, tạo ra một môi trường tốt nhất cho anh là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi những gợi ý của Mbappe về các mục tiêu chuyển nhượng, luôn được ban lãnh đạo Real Madrid đặc biệt quan tâm.

Mbappe gia nhập Real được xem là phi vụ thế kỷ

Vai trò cố vấn không chính thức cho Chủ tịch Florentino Perez

Mối quan hệ giữa Mbappe và Chủ tịch Florentino Perez không chỉ dừng lại ở mức cầu thủ – ông chủ. Ngôi sao người Pháp được xem là hạt nhân trong dự án “Galacticos 3.0” mà Perez đang xây dựng.

Do đó, vai trò của anh đã vượt ra ngoài sân cỏ, trở thành một “cố vấn” không chính thức trong các kế hoạch tương lai của đội bóng. Chủ tịch Florentino Perez được cho là đánh giá rất cao những ý kiến từ Mbappe, người mà ông xem là có tầm ảnh hưởng lớn trong việc thu hút các tài năng hàng đầu khác.

Điều này được thể hiện rõ qua những tin đồn gần đây về việc Mbappe đang tích cực “mời gọi” hai trung vệ đồng hương là Dayot Upamecano và Ibrahima Konate gia nhập Real Madrid. Đây không chỉ là những lời gợi ý đơn thuần, mà còn được xem như 1 phần trong chiến lược xây dựng một trục xương sống người Pháp tại Bernabeu, tạo ra sự kết nối và ăn ý cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Mbappe đã cố vấn với Chủ tịch Florentino Perez

Siêu cò Mbappe và mục tiêu kép củng cố hàng thủ Real Madrid

Trong nỗ lực tái thiết và củng cố hàng phòng ngự, Real Madrid đang hướng sự chú ý đến hai trung vệ hàng đầu của bóng đá Pháp là Dayot Upamecano với Ibrahima Konate. Đáng chú ý, Kylian Mbappe được cho là người có ảnh hưởng lớn đằng sau kế hoạch này, khi anh công khai lẫn âm thầm tiến cử hai người đồng đội tại đội tuyển quốc gia cho ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia.

Dayot Upamecano: Hòn đá tảng mà Mbappe công khai ca ngợi

Dayot Upamecano, trung vệ đang khoác áo Bayern Munich, là một trong những mục tiêu hàng đầu của Real Madrid. Cầu thủ 26 tuổi này sở hữu tốc độ, sức mạnh cùng khả năng xử lý bóng tốt, những phẩm chất phù hợp với triết lý phòng ngự chủ động mà Real Madrid đang xây dựng. Hợp đồng của anh với “Hùm xám” sẽ hết hạn vào năm 2026, và quá trình đàm phán gia hạn đang gặp bế tắc, mở ra cơ hội lớn cho Kền kền trắng.

Sự quan tâm của Real Madrid dành cho Upamecano càng trở nên rõ ràng hơn sau những phát biểu công khai của Kylian Mbappe. Trước truyền thông, Mbappe đã không tiếc lời khen ngợi người đồng đội: “Anh ấy đang chơi rất tốt, đầy tự tin và bản lĩnh. Upamecano đang góp mặt trong cuộc tranh luận về ai là trung vệ xuất sắc nhất thế giới”.

Ngôi sao của Real Madrid còn úp mở một cách đầy ẩn ý: “Dayot Upamecano đang ở 1 câu lạc bộ lớn như Bayern – nhưng vẫn còn những câu lạc bộ lớn hơn đấy”. Những lời nói này được xem là một thông điệp rõ ràng, một lời mời gọi công khai gửi đến Upamecano, đồng thời là sự xác nhận gián tiếp về sự ủng hộ của Mbappe đối với thương vụ này.

Dưới đây là những điểm mạnh nổi bật của Dayot Upamecano:

Thể chất vượt trội: Mạnh mẽ trong tranh chấp và sở hữu tốc độ đáng nể.

Phát động tấn công: Khả năng chuyền dài chính xác để triển khai lối chơi nhanh.

Kinh nghiệm đỉnh cao: Dày dạn kinh nghiệm tại Champions League và các giải đấu lớn.

Dayot Upamecano đã thể hiện được năng lực của bản thân

Ibrahima Konate: “Quái thú” được Mbappe trực tiếp tiến cử

Không chỉ công khai ca ngợi Upamecano, Mbappe còn được cho là đã trực tiếp đề nghị ban lãnh đạo Real Madrid chiêu mộ Ibrahima Konate của Liverpool. Theo truyền thông Tây Ban Nha, sau khi đối đầu với Konate tại Champions League, Mbappe đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi màn trình diễn của người đồng đội và thúc giục đội bóng Hoàng gia nhanh chóng ký hợp đồng với trung vệ này.

Konate, người cũng sẽ hết hạn hợp đồng với Liverpool vào mùa hè năm 2026, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Mối quan hệ thân thiết giữa anh và Mbappe là 1 yếu tố quan trọng. Chính Konate từng hài hước tiết lộ rằng Mbappe “gọi cho tôi cứ hai tiếng một lần” để thuyết phục anh gia nhập Real Madrid.

Điều này cho thấy sự quyết tâm của Mbappe trong việc tái hợp với người bạn thân tại Bernabeu. Trang Defensa Central, một nguồn tin thân cận với Real Madrid, cũng cho biết Mbappe đã nói rất tốt về cả Konate lẫn Upamecano, thừa nhận họ là hai trong số những trung vệ hay nhất thế giới hiện tại.

Dưới đây là những phẩm chất khiến Konate trở thành mục tiêu săn đón của Real:

Không chiến xuất sắc: Luôn chiếm ưu thế trong các pha bóng bổng nhờ chiều cao và sức bật tốt.

Đọc trận đấu: Có khả năng phán đoán tình huống và can thiệp kịp thời.

Sự ăn ý với Mbappe: Tình bạn thân thiết là nền tảng cho sự hòa nhập nhanh chóng.

Ibrahima Konate luôn cho thấy được sự chắc chắn

Phân tích tính khả thi của thương vụ kép

Việc Real Madrid theo đuổi cùng lúc cả Dayot Upamecano và Ibrahima Konate, với sự “đạo diễn” của Kylian Mbappe, là một kế hoạch đầy tham vọng. Tuy nhiên, để biến giấc mơ này thành hiện thực, đội bóng Hoàng gia sẽ phải đối mặt với không ít thuận lợi và thách thức.

Thuận lợi: Tình bạn, sự ăn ý và chiến lược săn hàng miễn phí

Một trong những yếu tố thuận lợi lớn nhất cho Real Madrid chính là mối quan hệ mật thiết giữa Mbappe và hai mục tiêu của mình. Họ không chỉ như những người đồng đội trên tuyển Pháp mà còn là những người bạn thân ngoài đời.

Sự ăn ý và thấu hiểu lẫn nhau giữa họ có thể tạo ra một sự kết nối vững chắc trên sân, đặc biệt là giữa hàng công với hàng thủ. Mbappe, với vai trò thủ lĩnh, có thể giúp Upamecano cùng Konate hòa nhập nhanh chóng với môi trường và văn hóa tại Bernabeu.

Bên cạnh đó, chiến lược chuyển nhượng của Real Madrid dưới thời Chủ tịch Florentino Perez cũng là một điểm cộng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã rất thành công với chính sách chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu theo dạng chuyển nhượng tự do, như trường hợp của David Alaba, Antonio Rüdiger và chính Kylian Mbappe.

Cả Upamecano và Konate đều sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm 2026. Điều này có nghĩa là Real Madrid có thể bắt đầu đàm phán, ký trước hợp đồng với họ ngay từ tháng 1 năm 2026 mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào. Đây là nước cờ cao tay về mặt tài chính, giúp Real tiết kiệm 1 khoản ngân sách khổng lồ để đầu tư vào các vị trí khác.

Cuối cùng, nhu cầu củng cố hàng phòng ngự của Real Madrid thì rất cấp thiết. Với việc các trụ cột như David Alaba với Antonio Rüdiger đều đã luống tuổi và bước vào năm cuối hợp đồng, việc mang về hai trung vệ trẻ, tài năng và giàu kinh nghiệm như Upamecano hay Konate là một bước đi chiến lược, đảm bảo sự ổn định, chiều sâu cho hàng thủ trong nhiều năm tới.

Nếu thuận lợi thì Real sẽ có 1 đội hình chất lượng

Thách thức: Mức lương, sự cạnh tranh và thái độ của các CLB chủ quản

Mặc dù có thể không tốn phí chuyển nhượng, Real Madrid sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ về quỹ lương. Cả Upamecano và Konate đều là những cầu thủ đẳng cấp, sẽ yêu cầu một mức đãi ngộ rất cao. Việc đáp ứng mức lương “khủng” cho cả hai, cùng với khoản tiền thưởng ký hợp đồng (lót tay) đáng kể, sẽ là bài toán tài chính phức tạp, có thể ảnh hưởng đến cơ cấu lương của toàn đội.

Thách thức thứ hai đến từ sự cạnh tranh của các “ông lớn” khác tại châu Âu. Những trung vệ chất lượng cao, sắp hết hợp đồng như Upamecano và Konate luôn là món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng.

Barcelona, PSG hay các đội bóng hàng đầu Premier League chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc. Real Madrid sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để có được chữ ký của bộ đôi này, đặc biệt khi Bayern Munich và Liverpool cũng đang nỗ lực hết sức để giữ chân các trụ cột của mình.

Cuối cùng, thái độ của Bayern Munich và Liverpool là một rào cản lớn. Cả hai câu lạc bộ này đều không muốn mất trắng những cầu thủ quan trọng nhất của mình. Họ đang tích cực đàm phán gia hạn hợp đồng với Upamecano, Konate.

Phía Bayern khẳng định đang làm mọi cách để giữ chân Upamecano, trong khi Liverpool cũng đã đưa ra đề nghị hợp đồng mới cho Konate. Dù Real Madrid có lợi thế đàm phán khi hợp đồng của các cầu thủ sắp hết hạn, họ vẫn có thể gặp khó khăn nếu Bayern và Liverpool đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn hơn về cả tài chính lẫn kế hoạch phát triển sự nghiệp.

Thái độ từ CLB chủ quản sẽ là rào cản lớn nhất với Real

Lời kết

Tin tức về câu chuyện “Mbappe sắm vai siêu cò” cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của siêu sao người Pháp tại Real Madrid. Kế hoạch chiêu mộ Dayot Upamecano và Ibrahima Konate là 1 nước cờ chiến lược để xây dựng một “tiểu đội Pháp” hùng mạnh tại Bernabeu.